İsrail güçleri Filistinli esir yakınlarına ateş açtı

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 50. gününe ulaştı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın ikinci gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor.

Esir takası öncesinde İsrail güçleri, Ofer Hapishanesi çevresinde bekleyen Filistinli esir yakınlarına gerçek mermiyle ateş açtı.

İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 2 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri, Ofer Hapishanesi çevresinde bekleyen esir yakınlarına ateş açtı: 2 kişi yaralandı.



TRT Haber ekibi, Filistin tarafında Beytunya Kontrol Noktası'ndan aktarıyor.https://t.co/g9ylKpveum pic.twitter.com/tEZcNo38jn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2023

Gazze'de 4 günlük insani ara

İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören 4 günlük insani ara dün sabah uygulamaya girdi.

Cuma günü ilk esir takasında 7 Ekim'de alıkonulan çifte uyruklu 13 İsrailli kadın ve çocuk karşılığında, İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki mutabakata göre, 4 günlük insani arada 50 İsrailli esir karşılığında İsrail hapishanelerinden 150 Filistinli bırakılacak, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yakıt, tıbbi ve insani ilk yardım malzemeleri taşıyan yüzlerce tırın girişi sağlanacak.