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Dünya
AA, TRT Haber 25.11.2023 20:45

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 hastaneyi kuşattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 hastanenin çevresini kuşattı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin'deki saldırısı sonucu 1 Filistinlinin öldüğünü, 3 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 hastaneyi kuşattı
[Fotograf: AFP]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Cenin'in çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Haberde İsrail askerlerinin kentteki Şehit Süleyman Devlet Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Filistin Kızılay Merkezi'ni kuşatma altına aldığı aktarıldı.

Bazı binaların çatılarında keskin nişancılar konuşlandığı, kent üzerinde keşif uçaklarıyla yoğun uçuşlar yapıldığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin'deki saldırısı sonucu 1 Filistinlinin öldüğünü, 3 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

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