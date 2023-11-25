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Dünya
AA 25.11.2023 22:31

İsrail askerleri Cenin'de 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürdü, 7 kişi yaraladı.

İsrail askerleri Cenin'de 2 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 2 sivili öldürdüğü, 7 sivili yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Cenin kentine baskın düzenleyerek Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi), İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldığını duyurmuştu.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 hastaneyi kuşattı
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 hastaneyi kuşattı

Haberde, İsrail askerlerinin Cenin Devlet Hastanesi çevresinde ateş açması sonucu 3 Filistinli gencin yaralandığı belirtilmişti.

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