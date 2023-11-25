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Dünya
AA, TRT Haber 25.11.2023 21:57

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmazlığı çözüldü

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında esir takasının uygulanmasının önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun bu gece serbest bırakılacağını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmazlığı çözüldü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, İsrail'in mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ensari, "Mısır ve Katar'ın, taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak." ifadesini kullandı.

Ensari, mutabakat kapsamı dışında 7 yabancı uyruklunun da serbest bırakılacağını kaydetti.

Kassam Tugayları: Esir takasını erteledik
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in, mutabakatın öngördüğü tüm şartlara uyacağını arabuluculara iletmesinin ardından Mısır ile Katar'ın mutabakatın yürürlükte kalması için gün boyu yürüttüğü çabalara olumlu yanıt verildiği belirtildi.

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