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Dünya
AA 25.11.2023 18:00

BM yetkilisi: İsrail güçlerinin Batı Şeria'da kontrol etmediği yer kalmadı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Batı Şeria'daki işler direktörü Adam Boulokos, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin kontrol etmediği yer kalmadığını ve işgalin, insanların günlük hareketlerini kısıtladığını belirtti.

BM yetkilisi: İsrail güçlerinin Batı Şeria'da kontrol etmediği yer kalmadı
[Fotograf: AP]

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Batı Şeria'daki işler direktörü Adam Boulokos, TRT World'e yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskınlarında yaşanan artışı değerlendirdi.

Ekim ayı boyunca Batı Şeria'da İsrail baskınları nedeniyle neredeyse tam bir kapanma yaşandığını kaydeden Boulokos, "Batı Şeria'da İsrail'in el sürmediği ve kontrol altına almadığı yer kalmadı. İşgal, insanların günlük hareketinin kısıtlanması anlamına geliyor." dedi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir doktoru öldürdü
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir doktoru öldürdü

İsrail güçleri son olarak bugün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 25 yaşındaki Filistinli bir doktoru öldürmüş, 2 kişiyi de yaralamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 232'ye yükseldi.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria Birleşmiş Milletler
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