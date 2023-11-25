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Dünya
AA 25.11.2023 13:14

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir doktoru öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 25 yaşındaki Filistinli bir doktoru öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir doktoru öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Filistinlilerin arasına gizlenen ve "mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri, Cenin'in güneyindeki Kabatıye beldesinde bir evi kuşattı.

Duruma tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktı.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 25 yaşındaki Filistinli doktor Şamih Kemal Ebu Rub hayatını kaybetti, Filistinli doktorun kardeşi ile bir kişi daha yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 232'ye yükseldi.

Söz konusu saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin 900 Filistinli de yaralandı.

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