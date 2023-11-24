Çok Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.11.2023 20:30

Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkilerini kesti

İspanya'nın Barselona Belediyesi, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkese ulaşılana ve Birleşmiş Milletler kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti edilene kadar İsrail ile kurumsal ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkilerini kesti

İspanya'da Barselona Belediye Meclisi, Barcelona en Comu partisinin girişimi ve Katalonya Sosyalist İşçi Partisi (PSC) ile Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partilerinin desteğiyle belediye bünyesinde alınan kararla İsrail ile ilişkilerini kesti.

Karar metninde, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkese ulaşılana, Batı Şeria'da sivil halka uygulanan şiddet son bulana, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti edilene ve Hamas'ın esir tuttuğu İsrailliler serbest bırakılana kadar İsrail ile kurumsal ilişkilerin askıya alındığı duyuruldu.

İspanya: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak
İspanya: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak

Barselona Belediyesinin aldığı kararda ayrıca, "Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın, gıda, su, yakıt, ilaç, sağlık malzemesi gibi ihtiyaçlarını garanti edecek insani yardımların ulaştırılması, uluslararası insan haklarına aykırı olabilecek her türlü ekonomik ve finansman işlemlerinin durdurulması, Filistin topraklarındaki kolonileşme ve işgalin sona erdirilmesi, kalıcı ve adil barış getirilmesi" talep edildi.

"Bu bir savaş değil, soykırım"

Belediye Meclisi'nde yapılan oturumda konuşan Barcelona en Comu lideri Ada Colau, "Bu bir savaş değil, soykırım. Başbakan Pedro Sanchez'in de dediği gibi tahammül edilemez bir durum. Ve eğer tahammül edilemeyecek bir haldeyse eyleme geçmek zorundayız. Dünyanın en güçlü ordularından birinin bombardımanlarıyla Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor." dedi.

İspanya ve Belçika Netanyahu'yu kızdırdı
İspanya ve Belçika Netanyahu'yu kızdırdı

Colau'nun Barselona Belediye Başkanı olduğu dönemde, geçtiğimiz şubatta alınan kararda, İsrail'in Filistin'e karşı sistemsel ayrımcılık (apartheid) uyguladığı, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 1998'de Tel Aviv ile yapılan kardeş şehir protokolü askıya alınmıştı.

Ancak 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerin ardından belediye başkanı seçilen Jaume Colboni'nin (PSC'den) inisiyatifiyle bu karar iptal edilmişti.

ETİKETLER
İspanya İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Filistinli 70 yaralı Gazze Şeridi'nin güneyine tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:34
Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
20:17
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı
20:14
Filistinli 70 yaralı Gazze Şeridi'nin güneyine tahliye edildi
20:08
Sabiha Gökçen'de bazı uçak seferleri iptal edilecek
20:06
Çeşme'de 5 göçmen kaçakçısı yakalandı
20:05
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
FOTO FOKUS
Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi
Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ