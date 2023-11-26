Hamas 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

Gazze'de çatışmalara verilen insani ara ile birlikte esir takası devam ediyor.

Cuma günü 13 İsrailli rehine ile 10 Tayland ve 1 Filipinler vatandaşına karşılık, 39 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşmuştu.

İkinci grup esirlerin takas süreci başladı.

Hamas'ın serbest bıraktığı13 İsrailli ve 4 yabancı uyruklu esir Refah Sınır Kapısı'na ulaştı.

Anlaşma kapsamında Hamas'ın elinde bulunan 50 İsrailliye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin bırakılması planlanıyor.

İsrail, insani aranın ardından Gazze'ye saldırılarını sürdüreceğini açıkladı

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, "Tüm rehinelerin ailelerine güvence vermek istiyorum: Durmayacağız, rehineleri geri almak ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek için Gazze'deki çabaları ve 'askeri harekatı' yeniden başlatacağız. dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da "Kısa bir insani ara olacak, sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. (Hamas'ın elinde) 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Kızılayı, Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden Gazze Şeridi’nin güneyine 70 yaralı ve hastanın tahliye edildiğini duyurdu.

Filistin Başbakanı Muhammad Iştiyye de Ramallah'ta kabul ettiği İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a "Gazze'deki Filistin halkına yönelik savaşı durdurması için" İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim'de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13’ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail’e döndü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.