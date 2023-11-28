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Dünya
AA 28.11.2023 15:35

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaraladığı 14 yaşındaki Amr Ahmed Cemil Vahdan hayatını kaybetti.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında bulunan Tayasir köyünde, Vahdan'ın da aralarında bulunduğu bazı Filistinlileri yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerince gerçek mermiyle göğsünden yaralanan Vahdan'ın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail güçleri, bu sabah Ramallah yakınlarında da 2 Filistinliyi öldürmüştü.

Filistin makamlarının açıklamalarına göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 242 Filistinli öldürüldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

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