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Dünya
AA 30.05.2025 21:01

Hamas, BMGK'den İsrail'in saldırılarının ve ablukasının durdurulmasını talep etti

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) "İsrail saldırılarının durdurulması ve ablukanın kırılması" talebinde bulundu.

Hamas, BMGK'den İsrail'in saldırılarının ve ablukasının durdurulmasını talep etti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi’nde 3 aydır sürdürdüğü ağır abluka ve tüm halkı etkileyen kıtlık vurgulandı.

"Gazze’de çocukları kasıp kavuran bir kıtlık yaşanıyor ve gelen yardımlar, insani ihtiyaç okyanusunda yalnızca bir damla." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Hamas, BMGK'ye, "İsrail saldırılarını durdurma ve ablukayı kırma" çağrısı yaptı.

Hamas'ın açıklamasında Gazze’ye yardım sağlamak, Filistinlilere destek olmak ve aç bırakma politikasını sona erdirmek için acil Arap ve İslam dünyasına duruma müdahale etmesi talebinde bulunuldu.

Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığına ve vahşi katliamların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Gazze Şeridi’ndeki insani durumun, açlığın derinleşmesi ve yayılmasıyla birlikte kritik aşamalara girdiği" belirtildi.

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