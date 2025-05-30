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Dünya
AA 30.05.2025 20:49

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Türkiye'ye minnettarız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, ateşkesin sağlanmasıyla ilgili memorandumu henüz kendilerine göndermediğini, böylece bir sonraki olası barış müzakerelerinin sonuç vermemesini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Türkiye'ye minnettarız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Kiev'deki çalışma ofisinde kabul eden Zelenski, Telegram hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri sonucu 1000 Ukraynalı esirin evlerine geri getirilmesinin mümkün olduğunu belirten Zelenski, Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Fidan ile yaptıkları toplantıda, savaşın sone erdirilmesine yönelik atılan diplomatik adımları görüştüklerini aktaran Zelenski, "Rusya, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden geliyor ve cinayete devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, İstanbul barış müzakerelerinin sonucu yapılan 1000'e 1000 formattaki esir takasının ardından ateşkesle ilgili bir memorandumu hazırlayıp taraflara iletmesi gerektiğini belirten Zelenski, şu değerlendirmede bulundu:

"Ukrayna onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı. Bir toplantının anlamlı olması için gündeminin açık olması ve müzakerelerin uygun şekilde hazırlanması gerekir. Maalesef Rusya, bir sonraki olası toplantının sonuç getirmemesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor."

Ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği somut desteklerden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını vurgulayan Zelenski, "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmayı amaçlayan tüm işbirliğimizi değerli buluyoruz" ifadesini kullandı.

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Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Hakan Fidan
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