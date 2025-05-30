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Dünya
AA 30.05.2025 17:25

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 54 bin 321'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 54 bin 321'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 54 bin 321'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 72 ölü ve 278 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 58 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 729 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 321'e, yaralıların sayısının da 123 bin 770'e yükseldiği bildirildi.

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