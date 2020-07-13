Hem İran ve Suudi Arabistan arasındaki petrol tesisi saldırıları gibi bölgesel ve siyasi gelişmeler hem de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle enerji piyasası tarihte benzeri görülmemiş bir şok yaşayan ABD’de ham petrol üretimi artıyor ve 2019’da günlük ortalama 12,23 milyon varil ile yeni bir rekor kırdı. 2018’de bu sayı 10,99 milyon varildi.

Veriler, ABD Enerji Enformasyon İdaresine (EIA) ait.

EIA ayrıca ABD’nin 2020 yılı petrol üretim tahminini yukarı yönlü revize ederek günde 70 bin varil artırdı.

"BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"na göre de ABD, 6 yıl üst üste dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi oldu. Petrol üretiminde Suudi Arabistan ikinci, Rusya ise üçüncü.

2014’te en önemli rakiplerini geride bıraktı

11 yılda ABD'nin petrol ve petrol türleri üretimi hızla arttı. 2018'in kasım ayında önce Suudi Arabistan'ı daha sonra da Rusya'yı geride bırakan ABD, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna yükseldi.

ABD, 6 yıldır üst üste dünyanın en fazla petrol ve petrol türleri üretimini yapan ülke konumunda da aynı zamanda.

ABD'nin toplam ham petrol ve petrol türleri üretimi 2009'da günlük ortalama 7,27 milyon varil seviyesindeyken, 2019'da günlük ortalama 17,04 milyon varile çıkarak yüzde 134 arttı.

Aynı dönemde, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 9,71 milyon varilden 11,83 milyon varile yükselerek yüzde 21,8 artış kaydetti.

Rusya'nın günlük petrol üretimi de bu süre içinde 10,15 milyon varilden 11,54 milyon varile ulaşarak yüzde 13,7 yükseliş gösterdi.

ABD'nin toplam petrol ve petrol türleri üretimi ise 2014'te hem Suudi Arabistan'ı hem de Rusya'yı geride bıraktı.

Dünya çapındaki son rakamlar, ham petrol üretimindeki küresel artışın arkasında yer alan ana itici gücün Kuzey Amerika olduğunu gösteriyor. Orta Doğu ülkeleri de en büyük üretici olmaya devam ederken, ABD 2011'den bu yana üretimini önemli ölçüde artırıyor.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

"Fracking" yöntemini kullanıyor

ABD’de petrolün çoğu, “fracking” olarak bilinen yöntemle şistten (kil taşı) çıkarılıyor.

Bu yöntem teknik ifadeyle "hidrolik kırılma" şeklinde adlandırılıyor. ABD bununla kaya gazı ve petrol çıkarıyor. Öncelikle petrol keşfinin yapılacağı alanda dikey bir kuyu kazılıyor. İçinde petrol olan kayalar tespit ediliyor. Yatay sondajla kayaya ulaşılıyor. Sonrasında ise kayanın içine su ve sıvı enjekte edilerek kaya parçalanıyor ve içindeki petrol çıkartılıyor. Diğerlerine göre daha pahalı bir sistem.

Yani sonuç pek de sürpriz değil aslında.

Ham petrol, kaya petrolü, kondensat ve doğal gazdan üretilen sıvıları kapsayan petrol ve petrol türleri üretimindeki hızlı artışta, ABD'de 2008 yılında hidrolik çatlatma ve yatay sondaj gibi tekniklerin yaygın kullanılmasıyla başlayan "kaya petrolü devrimi" adıyla bilinen süreç büyük rol oynadı.

Küresel enerji istatistikleriyle birlikte raporlar ve analizler paylaşan Enerdata’ya göre, eski Sovyet ülkeleri olan Bağımsız Devletler Topluluğu (Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan) ve Afrika da üretimlerini artırabildi ancak sadece küçük bir farkla.

Hem üretiyor hem de tüketiyor

Dünyadaki petrolün yüzde 20'sini de yine ABD tüketti.

Dünyadaki ana petrol kullanıcıları, birlikte dünya arzının yaklaşık 3’te 1’ini kullanan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin.

Petrol talebinde en büyük artış ABD ve Çin'de olduğu gibi Hindistan'da da görülebilir.

BP raporu, küresel petrol tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artarak 98 milyon 272 bin varile çıktığını ortaya koyuyor.