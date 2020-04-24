Petrol fiyatları uzun yıllardır hiç olmadığı kadar düştü. 2020 başında; yani bundan sadece dört ay önce, uluslararası gösterge olan Brent ham petrolünün varil fiyatı 60 doların üzerindeydi. Şimdi, bir miktar toparlanmayla birlikte, Brent petrolünün varil fiyatı 20 doları geçti.

“Kara altın” olarak anılan petrolün fiyatının düşüşe geçmesi, üretici ülkeler için kayıp, hatta felaket demek. Özellikle de ekonomisi petrol ihracatına dayalı olanlar için.

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan uyarı

Fiyatlar yüksek seyrederken petrol gelirleri üretici ülkelerde kasaları doldurur. Şimdi ise tam tersi. Bu konuda Uluslararası Enerji Ajansı’ndan bir süre önce uyarı geldi. “Ekvador, Irak ve Nijerya petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle ciddi darbe alabilir” denildi.

Uluslararası Enerji Ajansı, bu ülkelerin gelirlerinin yüzde 50 ile yüzde 85 arasında azalabileceği uyarısında bulundu.

Dikkat çeken bir nokta daha var. Bu uyarı, petrolün varil fiyatının 30 dolar civarında seyredeceği hesaplanarak yapıldı. Oysa şimdi petrolün varil fiyatı 30 doların da altında.