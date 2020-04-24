Kentsel dönüşüme ilişkin kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Buna göre riskli alanda bulunan yapıların kentsel dönüşüme girmesi halinde konut sahiplerine yapılan kira yardımında süre 36 aydan 48 aya uzatıldı.

Kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı da peşin olarak ödenebilecek. Riskli alan dışındaki riskli yapılarda kira yardımı süresi 18 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.

Aylık kira bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek.