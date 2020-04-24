Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) Makine ve Maske Fabrikası, cerrahi maskeler, FFP3 ve N95 tipi maskeler başta olmak üzere her gün yüz binlerce maske üreterek koronavirüsle mücadeleye destek oluyor.

Fabrikada haftalık 6,5 milyon cerrahi maske üretilirken, bu sayı askeri dikimevleri ile birlikte 10 milyona kadar çıkıyor. Maskeleri üreten makine ise MKE tarafından tamamı yerli olarak üretiliyor.

"Sahra" seri üretim için gün sayıyor

Koronavirüs tedavisinde kritik öneme sahip solunum cihazının üretiminde de MKE son aşamaya gelmiş durumda.

"Sahra" ismi verilen ve tamamı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen cihazın seri üretimine kısa süre içinde geçilecek. Cihazın seri üretimine geçişi için önümüzdeki ayın sonunu planladıklarını belirten MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum olarak Sahra solunum cihazını haftalık 500 adet üretecek altyapıyı sağladıklarını söyledi.

Ankara-Mamak'taki fabrikanın 210 çalışanı bulunuyor. Burada üretilen maskeler Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bakanlığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Bülent Uzun