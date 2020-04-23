Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.
Hoş geldin ya Şehr-i #Ramazan pic.twitter.com/Dfae4rx05H— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020
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