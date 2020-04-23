İstiklal Marşı heyecanı evlerden, balkonlardan taştı. Meclis'te yankılandı. Havai fişekler Ankara semasını aydınlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte tüm Türkiye'de İstiklal Marşı okunurken, Mustafa Şentop ve milletvekilleri de akşam saatlerinde Meclis'teydi. Meclis bahçesinden ulusal marşımızı söyleyerek bu coşkuya ortak oldu.

İstiklal Marşı'nın ardından görkemli ses ve ışık gösterisi başladı. Havai fişekler gökyüzünden saçıldı. Bu sırada Meclisin ana binasına da lazerle ay yıldız yansıtıldı.

İşte o dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde coşku, gurur ve heyecan doruğa çıktı.