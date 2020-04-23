Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan evlerde kutlandı.

Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.

Balkonlar, Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelere 23 Nisan özel süsleri asıldı.

Atakule kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı

Kentin simgelerinden Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı. Saat 21.00'de İstiklal Marşı'nın notaları kuleye yansıtıldı.

Dünyanın yaşadığı zorlu günlere umut olması için UNICEF iş birliğiyle tüm dünya çocuklarını temsilen kule rengarenk ışıklandırıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Fransa'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları da Esenboğa Havalimanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlara, apronda görev yapan polisler ve THY'nin yer hizmetleri personeli de eşlik etti.

Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine İstiklal Marşı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinin balkonlarından okudu.

Edirne'de tüm mahallelerde vatandaşlar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.

Yancıkçı Şahin Mahallesi'ndeki Mümin Ağa Apartmanı sakinlerinden Ferhat Özkan, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinliklerine özel hazırlık yaparak, kutlama programı düzenledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu büyük boy poster ve Türk bayrağı asılan apartmanda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konfeti atıldı.

Çocukların okuduğu şiir ve şarkılar projektörle karşı apartmanın duvarına yansıtıldı.

Edirne Belediye Bandosu da içerisinde Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da bulunduğu iki katlı üstü açık otobüsle kenti gezerek marşlar seslendirdi.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da vatandaşlar, evlerinin balkonunda ve bahçelerde İstiklal Marşı'nı okudu.

100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantu Caddesi'ndeki evlerin camları ve balkonları, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.

Kırklareli'nde de evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı söyledi.

Vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.

Kırklareli Belediyesi de hoparlörden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'de yaptığı bir konuşmayı dinletti.

Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları acil servis önünde İstiklal Marşı'nı okudu.