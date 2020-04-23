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23 Nisan coşkusuna statlar da dahil edildi
Bakan Kasapoğlu, saat 21.00'de Türkiye genelinde stat ışıklarının açılması ve İstiklal Marşı yayınlanması talimatı verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla saat 21.00'de statlar, 23 Nisan coşkusuna dahil edilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 21.00'de Türkiye genelinde stat ışıkları açılacak ve statlarda İstiklal Marşı yayınlanacak.
Stat ışıklarının açılması ve İstiklal Marşı'nın yayınlanmasının yanı sıra skorboardlarda Türk bayrağı yansıtılacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 21:02
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