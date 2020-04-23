Açıklama Adalar Kaymakamlığı'ndan yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle, ilçeye giriş çıkışların 26 nisan saat 24'ten, 31 Mayıs gecesi 24'e kadar geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Karar, İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun önerisi doğrultusunda alındı. Gerekçede, hava sıcaklığının artması ve Adalar'a günü birlik ya da ikamet amaçlı seyahatlerin virüsün yayılımının hızlandırabileceğine dikkat çekildi.

23 Nisan'dan önce Adalar'da ikamet kaydı bulunan kişiler, temel ihtiyaç maddelerinin lojistiğini sağlayan çalışanlar, doğalgaz, su ve enerji şirketlerin görevlileri, Adalar'da görevli kamu çalışanları ve Kaymakamlıkça verilen "Seyahat İzin Belgesi" almış olan kişiler, bu yasağın kapsamı dışında olacak.



Yasak süresince Adalar'da bulunan otel, motel, kamp yeri, kulüp ve sosyal tesislerin faaliyetleri durdurulacak.

Adalar arası özel tekneyle seyahatler de bu süreçte yasak olacak.