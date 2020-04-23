MİT'in İsveç'ten Türkiye'ye getirdiği PKK'nın sözde sorumlusu tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsveç makamlarıyla koordinasyonu çerçevesinde, Türkiye'ye getirilen PKK gençlik sorumlusu tutuklandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının, sözde Cizre Sorumlusu "Zibo" kod adlı Resul Özdemir, tutuklandı. Dün, Atatürk Havalimanı'na getirilen ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Özdemir'in işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Resul Özdemir'in yüzüne, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasına ilişkin karar okundu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Terör örgütüne 2014'te katılan terörist Özdemir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yürütülen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunda, örgüt safında güvenlik güçlerine karşı silahlı çatışmalarda yer almıştı.
Operasyonda yaralanan ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçan Özdemir'in, "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.