Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İngiliz askeri uçağı sağlık ekipmanları için İstanbul'a geldi
[Fotoğraf: AA]
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağı daha sağlık ekipmanlarını almak için İstanbul'a geldi.
Askeri kargo uçağı, Koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçağa tulum, maske gibi 15 tonluk sağlık malzemesi yüklendi.
Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İngiltere'ye, daha önce de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.
Ayrıca Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir başka askeri kargo uçağıyla da İngiltere'ye yardım malzemesi götürülmüştü.
Etiketler: koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 19:17
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