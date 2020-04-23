Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yaşında TRT'nin özel konuğu oldu. "Gazi Meclis"in milli mücadeledeki rolünün altını çizen Şentop, "Gazilik bir karakterdir. Türkiye, küresel salgında da yardımlarını esirgemeyerek dayanışmacı karakterini ortaya koymuştur." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop @trthaber'de açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/xs24VgU3df — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2020

Şentop, "TBMM bir taraftan milli mücadeleyi yürütmüş, bir taraftan da çökme noktasına gelen devleti yeniden inşa etmiş. İstiklal Savaşı'na bizzat katılmış bir Meclis'tir. Meclis'in gazilik ünvanı 15 Temmuz'da 2. defa kazanılmış oldu. Gazilik karakterdir şartlar oluştuğu zaman bunun gereğini yerine getirir gazi." dedi.

Meclis Başkanı, buradan sözü koronavirüs salgınına getirdi. Türkiye'nin, yaşanan küresel salgında ihtiyacı olan ülkelere yardım göndererek tüm dünyaya örnek olduğunun altını çizdi. "Türkiye elinden geldiği kadar dost kardeş ülkelere yardım yapıyor. Başka ülkeler kaçırıyor kendi ülkesine götürüyor. Herkes karakterinin gereğini yapıyor." ifadelerini kullandı.

TRT Haber'in 23 Nisan özel konuğu olan Mustafa Şentop, konuşmasının sonunda çocuklara da seslendi. "100 yıllık tarihimiz çok önemlidir gençlerimize, çocuklarımıza çok iyi anlamalarını tavsiye ediyorum." dedi.