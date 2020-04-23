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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan Kanada koronavirüsSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 23:46
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