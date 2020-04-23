İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.