Türk Silahlı Kuvvetlerinin 17 Nisan’da Akdeniz'de icra ettiği tatbikatın yankıları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının “Türkiye’deki harekat merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek maksadıyla düzenlendi” bilgisiyle kamuoyuna duyurduğu tatbikat özellikle Yunanistan’da ses getirdi.

Peki bu tatbikat neden bu kadar dikkat çekti, Türkiye bu tatbikatla ne mesaj verdi? Savunma sanayii araştırmacısı Hakan Kılıç bu soruların yanıtını verdi, tatbikatın yansımalarını değerlendirdi.

Tatbikatların farklı hedefleri oluyor

Orduların tatbikatları birden fazla hedef için yapabileceğine işaret eden Kılıç, “Birliklerin eğitimi ve eğitim seviyesini görmek, müşterek harekatlarda birlikler arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve ortak komuta/kontrol kabiliyetlerini geliştirmek, halka ve bizzat ordu personeline psikolojik harekat gereği ordusuna güven duymasını sağlamak gibi pek çok sebepten bu tür adımlar atılır” şeklinde konuştu.

Tatbikatların bir başka boyutunun ‘gövde gösterisi’ olduğunu anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

“En önemli gerekçelerinden birisi de bu. Bu yolla ülkeler silah sıkmadan caydırıcılık sağlanması yani basit anlatımla düşmana yumruğunu göstererek vurmadan korkutmayı amaçlar. İşte bu tatbikatta bu amaç diğer amaçlara göre çok öne çıktı. Doğu Akdeniz’deki bu adımımız tatbikattan ziyade gövde gösterisi, askeri literatüre uyarlarsak psikolojik harekat idi."

[Savunma Sanayii Araştırmacısı Hakan Kılıç.]

‘Libya’daki terör hedeflerini vurup-dönebiliriz’ mesajı

Kılıç, Türkiye’nin bu tatbikatta komşu ülkelerin de gayet iyi bildiği imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilediğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bu kabiliyetlerin gösterilip, tanıtılmasından ziyade, bunları kullanmaktan çekinmeyeceğimiz vurgusu ilan edilmiş oldu. Yoksa Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 avcı uçakları ve KC-135 tanker uçakları vesilesi ile deniz aşırı menzillerde havada yakıt ikmali yaparak harekat icra edebileceği, bu arada hava sahasının kontrolü için E-7T Barış Kartalı HEİK uçağının görev yapabileceği bilinen, standart ve çok defa yapılmış uygulamalar. Aslında gösterilmek istenen zor durumda kalırsak Libya'daki hedefleri güvenli bir şekilde vurup, dönebiliriz idi. Bu mesaj gerekli yerlerce alındı.”

Yunanistan’ın rahatsızlık sebepleri farklı

Tatbikatın Yunan medyasında çok ciddi şekilde yer bulmasına ilişkin görüşlerini sorduğumuz Kılıç, “Bu tatbikatta Yunanistan tarafından bilinmeyen veya gerçek olduğu konusunda şüphe duyulan kabiliyetler sergilemedik. Zaten bunları yapabileceğimizi biliyorlar” dedikten sonra şöyle devam etti:

“Yunanistan'ın tepkisi ülkemizin gösterdiği kararlılığa aslında… Bunun da ötesinde Doğu Akdeniz hidrokarbon yatakları nedeniyle de bizim o bölgedeki tüm adımlarımızı yakından takip ediyorlar. Akdeniz’deki bu tatbikat Türkiye'nin verdiği ‘Hakkımdan vazgeçmeyeceğim’ mesajı taşıması nedeniyle bu denli ses buldu Yunanistan’da.

Libya hükümetinin bizimle imzaladığı münhasır bölge ile ilgili anlaşma, Akdeniz kıyılarımız ile Libya arasında uzun bir koridor oluşturuyor. Yani Yunanistan'ın korkusu ve tepkisi esasında buna yönelik. Bizim uçaklarımız ve gemilerimizin bayrak göstererek orada varlık göstermesine kızıyorlar.”

[TSK'ya bağlı 3 tanker uçak ve 1 havadan erken ihbar/kontrol uçağı radar programlarında böyle görüntülenmişti.]

“Gerekirse hava kuvvetlerimizi kullanırız” mesajı

Tatbikata, 11 adet F-16, 3 adet KC-135R tanker uçak, 1 adet E-7T havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ve 1 adet de C-130 nakliye uçağının katıldığını hatırlatan Hakan Kılıç, “Türk Silahlı Kuvvetleri ‘Türkiye-Libya arasında deniz taşımacılığımızın güvenliği ve bölgede ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekirse hava kuvvetlerini de kullanırım’ mesajını çok güçlü şekilde vermiş oldu” dedi.