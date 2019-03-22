Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyarbakır’da yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak petrol keşfedildiğini açıkladı.

Petrolde ilk kez uygulanıyor

Hidrolik çatlatma (Hydraulic Fracturing) olarak adlandırılan bu yöntem aslında Türkiye’de petrol alanında ilk kez uygulandı. Özellikle Trakya bölgesinde doğal gaz arama çalışmalarında daha önce de kullanılan yöntemle, yerin metrelerce altındaki kayaların içinde kalmış petrol yüzeye çıkartılacak. Dolayısıyla Türkiye’nin kendi petrol üretimini de büyük oranda karşılayacak.

İlk kuyudan bu yöntemle yerin metrelerce altında günde yaklaşık 200 varil petrol üretimi yapılabilecek. Amaç 50 kuyuda daha çatlatma yapmak. Sahada şu an yaklaşık olarak 5.26 milyon varillik petrol rezervi bulunuyor.

Yüksek basınçla kaya parçalanıyor, içindeki petrol alınıyor

Son 10 yılda petrol fiyatlarının artması, maliyet ile fiyat arasındaki farkı ortadan kaldırdı. Bu da petrol keşfiyle uğraşan şirketlerin farklı yöntemler denemesine neden oldu. Bu sebeple hidrolik çatlatma, ABD ve Kanada başta olmak üzere yurt dışında en çok tercih edilen yöntem. ABD kullandığı gazın çok büyük bir kısmını bu yöntemle elde ediyor.

Peki, işlem nasıl yapılıyor?

Öncelikle petrol keşfinin yapılacağı alanda dikey bir kuyu kazılıyor. İçinde petrol olan kayalar tespit ediliyor. Yatay sondajla kayaya ulaşılıyor. Sonrasında ise kayanın içine su ve sıvı enjekte edilerek kaya parçalanıyor ve içindeki petrol çıkartılıyor.

Türkiye’de şu an 3 önemli saha mevut. Diyarbakır’daki Mermer-1 ile Hançerli-5 ve Siirt’teki Demirkuyu-1. 3 sahadan yapılacak üretimin değeri yaklaşık 220 milyon lira olacak.

Haber: Işıl Kazanç

Grafik: Hafize Yurt

Video: Resul Daban