Seul Kent Meclisinde yapılan törene, belediye çalışanları, siyasetçiler ile Park'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Koronavirüs salgınına karşı önlem olarak sosyal mesafe tedbirleri çerçevesinde yapılan törende, yaklaşık 100 kişi hazır bulundu.

Belediye Başkanının külleri yakıldıktan sonra memleketi Güney Gyeongsang vilayetinde toprağa verilecek.

[Fotoğraf: Reuters]

Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu

Park, cuma günü tek başına resmi konutundan çıktıktan sonra kaybolmuştu.

Ailesinin polise yaptığı kayıp ihbarının ardından Park'ın telefonunun en son sinyal verdiği bölgede dronelar ve iz süren köpeklerle arama operasyonu başlatılmış, Belediye Başkanının cesedi ormanlık alanda bulunmuştu.

Park, ailesine "onlara acı yaşattığı için" özür dilediği vasiyet benzeri bir not bırakmıştı.

Park'ın eski sekreteri, ölümünden 2 gün önce hakkında "fiziksel temas ve uygunsuz mesajlar yoluyla cinsel tacizde bulunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Park Won-soon'un medyada da yer bulan iddialar nedeniyle intihar ettiği düşünülüyor.