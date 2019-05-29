Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkenti ele geçirmek için yaklaşık 2 ay önce başlattığı baskın operasyonda kesin bir zafer elde edemedi. Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı silahlı birlikler, Hafter güçlerini Trablus çevresinde durdurmayı başardı.

Çatışmalar son günlerde şiddetlendi

Libyalı silahlı lider Hafter, 55 gün önce müttefiklerine "hızlı ve kesin" bir zafer vadederek Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri verdi. Başkenti elinde bulunduran UMH ise komutasındaki silahlı birlikleri organize etmeyi başardı ve Hafter'in saldırısını püskürttü.

Yaklaşık 2 ayda bazı noktalar taraflar arasında sık sık el değiştirirken, son günlerde Trablus'un güneyindeki "Havalimanı Yolu, Selahaddin ve Ayn Zara" çatışmanın yoğunlaştığı bölgeler olarak öne çıktı.

Hafter güçleri 25 Mayıs'ta "Havalimanı Yolu" cephesinden büyük bir saldırı başlattı. Bunu, şaşırtma taktiğiyle Ayn Zara ve Selahaddin bölgesine yapılan saldırılar izledi.

Hafter birliklerinin Trablus'un merkeziyle Havalimanı Yolu üzerindeki Nakliye Askeri Üssü'nü ele geçirmesinin ardından UMH güçleri burayı, top atışı ve havadan bombardımana tuttu. Bu nedenle operasyonun başından bu yana Hafter birliklerinin en çok kayıp verdiği cephe burası oldu.

Buradaki çatışma sırasında Hafter birlikleri, daha önce Eski Havalimanı'nı ele geçirirken kullandığı etrafını sarma taktiğini kullanmak istedi ancak Trablus'tan gelen destek top atışı Hafter'in bu manevrasını boşa çıkardı.

Yermük Üssü diğer bir çatışma noktası

Bu arada Hafter birlikleri, cumartesi günü başkentin en büyük askeri üssü niteliğindeki Yermük Üssü'nü ele geçirdiklerini duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından UMH'ye bağlı güçler bu bölgeye saldırı başlattı.

Hafter güçleri, Eski Havalimanı bölgesindeki hakimiyetini kullanarak, batıdaki Savani bölgesine doğru ilerlemeye çalıştı ancak başkentin merkezine yönelik son saldırıları gibi bu da UMH tarafından püskürtüldü.

UMH'den iki yeni cephe daha: Giryan ve Terhune

UMH'ye bağlı silahlı güçler, savaş planlarını Hafter birliklerini Trablus'un güneyinde püskürtmenin yanı sıra başkente 100 kilometre mesafedeki Giryan, güneydeki Kasr bin Gaşir ve batıdaki Terhune'de bulunan Hafter birliklerinin ikmal ve destek üslerini havadan vurmak üzerine kurgulamıştı.

Ancak aradan geçen sürede UMH'ye bağlı güçler, başkentin doğusundaki Terhune'ye doğru bir cephe açtı.

UMH'nin özellikle Terhune'ye yönelik saldırısı, Hafter saflarında yoğun biçimde savaşan Terhune 9'uncu Tugayı milis grubunu kendi bölgelerini savunmaya geri çekme amacı taşıyor.

UMH, ikinci bir cephede ise Giryan kentinin güneyindeki Hafter birliklerinin başkentin 600 kilometre güneyindeki Cüfra Hava Üssü ile bağlantı noktası olarak kullandığı Eş-Şurayf bölgesini hedef alıyor.

Bu bölge aynı zamanda başkentin günlük su kullanımını sağladığı tesislere ev sahipliği yapıyor. Yakın zamanda, buradaki bazı silahlı gruplar başkente ulaşan günlük suyu kesmişti. UMH, su kesintisinin arkasında Hafter'e bağlı silahlı birliklerin bulunduğunu belirtmişti.

Başkent Trablus'un yüzlerce kilometre uzağında açılan bu yeni cephede henüz yoğun çatışma yok. Bu bölge yerleşim yerlerinin seyrek olmasıyla da biliniyor. Bu bölgede ilerleyen UMH birlikleri, şu ana kadar sadece silah ve mühimmat ele geçirdiklerini ve Hafter'e bağlı birliklerin buralardan çekildiğini aktarıyor.

Hafter, Trablus'e ele geçirmek için saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 2 aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan'dan bu yana süren çatışmalarda ölü sayısı 560'ı geçti, yaralı sayısı da 2 bin 855'e ulaştı.

Kaynak: AA