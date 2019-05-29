Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı PVV, AP seçimlerinde hezimet yaşayarak elindeki 4 koltuğunu da kaybetti.

Ülkede mart ayında yapılan eyalet seçimlerinde en çok oyu alan ve ilk kez Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılan diğer aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) ise 3 sandalye kazandı.

Uzmanlar, Avrupa Birliği (AB) karşıtı ve aşırı sağın kaybetmesinde kendi seçmeninin sandığa gitmemesinin etkili olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Uzmanlar ayrıca, İngiltere'deki Brexit gibi Hollanda'da da Nexit'ten (Hollanda'nın AB'den ayrılması) endişe eden seçmenin, Avrupa'da yükselen aşırı sağın kazanmaması için sandığa ilgi göstererek Nexit'e hayır mesajı verdiğini düşünüyor.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders da basına yaptığı açıklamada, seçmeni sandığa götürme konusunda zayıf kaldıklarını söyledi.

Wilders, parti içindeki şikayetlere ve istifa seslerine rağmen emekli olana kadar partinin başında olacağını belirtti.

Brexit gerçekleştiği takdirde Hollanda'ya verilecek 3 fazla sandalyenin 2'si aşırı sağcı partilere gidecek. PVV ile FvD'nin elde edeceği 1'er sandalye ile AP'de aşırı sağın sandalyesi 5'e yükselecek.

Seçimin kazananı İşçi Partisi

Ülkede AP seçiminin kazananı, yaptığı sürpriz çıkış ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın liste başı adayı olduğu sosyal demokrat İşçi Partisi (PvdA) oldu.

PvdA elinde bulundurduğu 3 sandalyeyi 6'ya yükseltti.

PvdA'dan dördüncü sıradan aday olan, bir önceki dönemdeki AP Türkiye Raportörü Kati Piri de yeniden seçildi. Piri bu dönemde, Türkiye karşıtı raporlar ve bazı siyasi partilere yakınlığı nedeniyle yoğun eleştiriler almıştı.

Koalisyon hükümetindeki 2 parti kaybetti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) 4 üye çıkararak seçimin kazananlarından oldu. Brexit sonrası parti 1 koltuk daha kazanacak.

Koalisyon hükümeti ortaklarından "Demokratlar 66" 4 sandalyeden 2'ye, Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ise 5 sandalyeden 4'e düşerek kaybeden partiler arasında.

Diğer hükümet ortağı Hristiyan Birlik Partisi, seçime birlikte girdiği Reformcu Devlet Partisi (SGP) ile mevcut 2 sandalyelerini korumayı başardı.

Yeşil Sol (GL) partisi ise 1 sandalye daha kazanarak koltuk sayısını 3'e çıkardı.

Sosyalist parti (SP) de PVV gibi koltuklarını tamamen kaybederek ağır yenilgi alan partilerin arasına girdi. Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) ve 50 Partisi, 1'er sandalye elde etti.

Hollanda'da üyel erinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu 2015'te kurulan Denk Partisi ise, ilk defa katıldığı AP seçimlerinde parlamentoya üye gönderemedi.

Kaynak: AA