Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, dün gece ilçenin kuzeydoğusundaki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare ilçesi ile kuzeybatısındaki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde (Afrin) sivillerin tarım arazilerini yaktı.

Yaklaşık 50 dönümlük araziyi kül eden yangın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler, 18 Mayıs'ta da Bab ilçesindeki sivillere ait tarım arazilerini ateşe vermişti.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına saldırılar da düzenliyor.

Kaynak: AA