Resmi temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, başkent Abu Dabi'de gazetecilere İran'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

BAE'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yönelik saldırının arkasında "neredeyse kesin bir şekilde" İran'ın yerleştirdiği deniz mayınlarının olduğunu ileri süren Bolton, "Bunu başka kim yapabilir? Nepal'den birileri mi?" diye konuştu.

Saldırılarla ilgili İran'ı suçlayan Bolton, buna karşılık soruşturmanın devam ettiğini gerekçe göstererek herhangi bir kanıt sunmaktan kaçındı.

Bolton ayrıca ABD'nin İran tarafından saldırıya uğraması halinde sert karşılık vereceklerini belirterek, "Bu tür eylemlerin ABD'den çok güçlü bir karşılık göreceği çok nettir" ifadelerini kullandı.

İran, Bolton'ın iddialarını yalanladı

Bolton'ın Tahran'ı hedef alan açıklamalarına İran'dan yanıt gecikmedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın Fuceyra Limanı açıklarındaki 4 tankere yapılan saldırıyla ilgili Tahran'a yönelik suçlamalarını reddetti.

İddiaların, "B Takımının yıkıcı zihni kuruntularından" kaynaklandığını söyleyen Musevi, "Bu tür komik iddiaların, İran karşıtlığında uzun geçmişi olan 'B Takımı' üyesi 2 kişinin görüşmesinde ortaya atılması şaşılacak bir şey değildir" dedi.

Bolton'ın İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerine de cevap veren Musevi, "İran, sabır, uyanıklık ve askeri hazırlığıyla Bolton'ın ve savaş çığırtkanlarının meş'um taleplerinin gerçekleşmesine engel olacaktır" diye konuştu.

İran'ın "B Takımı" vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in, Trump'ı İran'a karşı savaşa çekmeye çalıştığını söylemişti.

ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

ABD, mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek için F-15 ve F-35 uçaklarıyla uçuşlar yapmıştı.

Kaynak: AA