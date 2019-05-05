Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sebha kentinde düzenlenen saldırıya atıfta bulunularak, bu bölgede oluşan güvenlik zaafiyetinin, "Hafter'in açgözlülüğünden" kaynaklandığı ifade edildi.

Trablus'a yönelik saldırının, teröristlerin güneyde serbestçe hareket etmesine zemin hazırlayan bir güvenlik boşluğu oluşturduğu bildirildi.

Sebha'daki askeri eğitim karargahına yönelik saldırının kınandığı açıklamada, güneydeki durumun endişeyle takip edildiği vurgulandı.

Sebha Belediye Başkanı Hamid el-Hayali bugün Sebha'da, Hafter birliklerine bağlı askeri karargaha düzenlenen saldırıda 9 kişinin öldüğünü, ilk bulguların saldırıyı terör örgütü DEAŞ militanlarının düzenlediğine işaret ettiğini belirtmişti.

Genarel Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: AA