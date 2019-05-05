İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 120 hedefin vurulduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistinli grupların da İsrail tarafına dün sabahtan bu yana en az 250 roket attığı ifade edilen açıklamada, atılan roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü, İsrail'in Gazze sınırına yakın bölgelerde Filistinli gruplar tarafından atılan roketler nedeniyle zaman zaman sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Yerel basındaki haberlere göre, bölgedeki gerginlik nedeniyle Gazze'ye yakın yerlerdeki İsrail okullarının yanı sıra bazı üniversitelerde eğitime bir günlük ara verildi.

Gazze'de gergin bekleyiş

İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'de ise gergin bekleyiş devam ediyor.

Hava bombardımanı nedeniyle Gazze'nin farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivillere ait bir ev ile deniz polisine ait bir bina hedef alındı.

"Ateşkes gündemde değil"

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Gazze Şeridi'ndeki gerginlikle ilgili, "Şu an için ateşkese varılması gündemde değil." ifadelerini kullanarak, Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.

Yine adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkili de yerel basına yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırıların günlerce sürebileceğini söyledi.

Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 5 Filistinli şehit olmuş, 40 Filistinli de yaralanmıştı.

Atılan roketler nedeniyle de biri ağır olmak üzere 2 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

Kaynak: AA