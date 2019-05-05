Nisan ayında ikinci dönem görevine başlayan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in duyurduğu başbakanlığın kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği tasarısı mecliste görüşüldü.

İktidar milletvekilleri, anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanının daha hızlı çalışmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacağını savunurken, muhalefet bunun cumhurbaşkanına çok fazla güç vereceğini belirtti.

Yaklaşık 8 saat süren tartışmaların ardından yapılan oylamada, anayasa değişikliği 7 "hayır" oyuna karşı 124 "evet" oyuyla kabul edildi. Milletvekillerinden 7'si ise çekimser oy kullandı.

Yasa, Cumhurbaşkanı Sall'in imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Senegal anayasasında değişiklik yapmak için meclis üyelerinin 5'te 3'ünün oyu gerekiyor. Cumhurbaşkanı Sall'i destekleyen iktidar koalisyonunun 165 sandalyeli mecliste 124 sandalyesi bulunuyor.

Senegal, 1963-1970 yıllarında eski Cumhurbaşkanı Leopold Senghor yönetiminde, 1983-1991 yıllarında da eski Cumhurbaşkanı Abdou Diouf döneminde başbakanlık makamı olmadan yönetilmişti.

Şubat ayındaki seçimlerde oyların yüzde 58,26'sını alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macky Sall'in görev süresi 2024'te sona erecek.

Kaynak: AA