Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hackerlar Twitter'ın hesaplarını ele geçirdi
[Fotoğraf: Reuters]
Bilgisayar korsanları, sosyal medya devi Twitter'ın resmi hesaplarını ele geçirdi.
Sanal korsanlar, internet güvenliğinde son teknolojiyi kullanan Twitter'ın güvenlik duvarını aştı.
Hesaplarının ele geçirildiğini doğrulayan Twitter, saldırıdan Messenger platformunun da etkilendiği belirtildi.
Şirket sözcüsü, saldırı fark edilir edilmez söz konusu hesapları kilitlediklerini, saldırının yarattığı tahribatı gidermeye çalıştıklarını duyurdu.
Twitter Genel Müdürü Jack Dorsey'nin hesabı da ağustos ayında ele geçirilmişti.
Etiketler: twitterSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 13:59
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