Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, The Verge
Fransa’dan Apple’a 25 milyon euroluk “telefon yavaşlatma” cezası
Fransa Rekabet Kurumu, eski iPhone'ların yazılım güncellemeleriyle yavaşlatılması üzerine Apple'ı 25 milyon euroluk cezaya çarptırdı.
Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, iOS işletim sisteminin daha önce paylaşılan güncellemelerine dikkat çekildi.
Apple'ın, batarya-performans eşleştirmesi yaptığı iOS 10.2.1 ve 11.2 sürümlerinde kullanıcıların aleyhine bir yöntem izlediği belirtildi.
Sunulan güncellemeler sonrası eski iPhone'ların yavaşlatıldığı, bu şekilde kullanıcıların model yenilemeye teşvik edildiği ifade edildi.
Şirket, söz konusu süreç sonrası kullanıcılarından özür dilemiş ve telefonların batarya sağlığına ilişkin verilere erişimi aktif hale getirmişti.
Etiketler: iphone yazılım güncelleme fransa ceza appleSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 12:47
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