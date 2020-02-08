Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde 12 Ocak'ta ilan edilen ateşkesten bu yana, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 183 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Suriye'deki iç savaşta sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillere ilişkin raporu hazırladı.

Raporda, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları sonucu, 52'si çocuk, 30'u kadın toplam 183 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rejim güçlerinin saldırıları sonucu 12'si çocuk, 7'si kadın toplam 68 sivil ölürken bunların 59'u İdlib'de, 9'u ise Halep'te can verdi.

Rejimin destekçisi Rusya'nın bombardımanında ise 56'sı İdlib, 59'u Halep'te olmak üzere 40'ı çocuk, 23'ü kadın toplam 115 sivil yaşamını yitirdi.

Sağlık ve eğitim merkezleri de bombalandı

Rapora göre, Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın saldırılarında sağlık tesisleri 5, eğitim merkezleri 14, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezleri ise 13 kez hedef alındı.

Buna göre rejim güçleri, sağlık tesislerini 1, eğitim merkezlerini 10, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezlerini ise 6 kez hedef alırken, Rus güçleri de sağlık tesislerini 4, eğitim merkezlerini 4, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezlerini ise 7 kez bombaladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede 12 Ocak 2020 tarihinde saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.