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Dünya
AA 25.03.2025 15:35

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı "tam hazırlık" emri

Güney Kore'de azil talebinin reddedilmesinin ardından yeniden devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, Kuzey Kore'nin bölgede gerilimi tırmandıran eylemleri karşısında orduya "tam hazırlık" emri verdi.

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı "tam hazırlık" emri

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Güvenlik Konseyinin acil oturumunda konuşan Han, Pyongyang'ın süregelen "askeri tehditleri" karşısında halkı ve geçim kaynaklarını korumak için orduya "eksiksiz" hazır olma çağrısında bulundu.

Han, ulusa sesleniş konuşmasında da ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar göreve başlamasının ardından değişen ekonomik ve siyasi koşullara değindi.

Dışişleri Bakanlığına ABD ve diğer müttefiklerle işbirliğinin güçlendirilmesi için diplomatik çabaların artırılması talimatını verdiğini kaydeden Han, "Tüm bilgi ve becerimi, artık bir gerçeklik haline gelmiş ticaret savaşında ulusal çıkarlarımızı güvence altına almak için kullanacağım." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'den ortak deniz tatbikatına tepki

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Pyongyang yönetimi, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın 17-20 Mart'ta düzenlediği ortak deniz tatbikatına tepki gösterdi.

Pyongyang, bu tatbikatın asıl amacının Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini gözlemlemek olduğunu savunarak, "düşman ülkelerin provokasyon ve tehditlerine" karşılık verileceğini kaydetti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada Han için de azil kararı verilmiş, davanın ilk duruşması 19 Şubat'ta yapılmıştı.

Ardından, "Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan sıkıyönetim kararında payı olduğu" gerekçesiyle görevden alınan Han'ın azil talebi 24 Mart'ta reddedilerek yeniden devlet başkanlığına vekalet etmesine karar verilmişti.

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