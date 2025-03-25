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Dünya
AA 25.03.2025 15:03

Polonya'da Poznan kentini basan farelere "savaş" açıldı

Polonyalı yetkililer, Poznan kentini istila eden farelerle mücadele için "savaş" başlattı.

Polonya'da Poznan kentini basan farelere "savaş" açıldı
[Fotograf: Reuters]

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Poznan kentinin tarihi Pazar Meydanı'nın yenilenmesi için yürütülen restorasyon çalışmaları esnasında fare yuvaları tahrip oldu ve kemirgenler kent geneline yayıldı.

Şehrin dört bir yanını saran farelere karşı Poznan Belediyesi harekete geçti.

Belediye yönetimi, "zorunlu haşere önlemleri" kapsamında hastanelere, restoranlara ve konutlara fare kapanları yerleştirilmesi talimatını verdi.

Kemirgenlerden korunmak için binalardaki delik ve çatlakların kapatılmasını isteyen Belediye yetkilileri, ev sahiplerini fareleri yakalamak için tuzaklar kurmaya çağırdı.

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