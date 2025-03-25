Lukaşenko, Belarus'ta yeni dönem cumhurbaşkanlığı için yemin etti

Başkent Minsk’te Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen yemin töreninin açılışını, Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko yaptı.

Karpenko tarafından cumhurbaşkanı seçimini kazandığı ilan edilen Lukaşenko, anayasa üzerine yemin ederek görevine başladı.

Lukaşenko, yemin töreninde yaptığı konuşmada, yeni dönemde önceliklerinin değişmediğini vurgulayarak “Önceliklerimiz; Belarus'un barışı, güvenliği, refahı, milletin onuru ve herkesin refahıdır." diye konuştu.

Belarus’un sistemsel bir jeopolitik uçurumun kenarında yürüdüğünü belirten Lukaşenko, şöyle devam etti:

“Dünya sarsılıyor. Bir zorluk hızla diğerinin yerini alıyor. Gittikçe daha fazla sıcak nokta oluşuyor. Etrafımızdaki tırmanış giderek kötüleşiyor. NATO birlikleri evimizin eşiğinde duruyor ve Belarus'u çatışmanın içine çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar."

Son beş yılda salgın, "renkli devrim" denemesi, isyanlar, yaptırımlar, ülkenin batı ve güney sınırlarından provokasyonlar gibi sorunlarla karşılaştığını aktaran Lukaşenko, “Biz provokasyonlara boyun eğmeden ayağa kalktık, dik durduk." ifadesini kullandı.

Belarus halkının çalışkan ve güvenilir olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Bu yüzden mutlu bir cumhurbaşkanıyım ve Belarus insanın yaşamak isteyeceği bir ülke.” dedi.

Belarus’un ilk cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 Ocak’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi çıkarak 7. kez ülkeyi yönetmeyi hak kazanmıştı. Lukaşenko, yüzde 85,69 katılım oranıyla yapılan seçimde yüzde 86,82 oy almıştı.