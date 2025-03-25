Küresel Sağlık Çalışanları platformu katil İsrail'in, Nasır Hastanesine saldırısını kınadı

Platform tarafından yapılan açıklamada, "Dünyanın dört bir yanından sağlık çalışanları olarak, İsrail güçleri tarafından Nasır Hastanesine yönelik vahşi saldırı karşısında öfkemizi ve derin üzüntümüzü dile getiriyoruz. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, bir sağlık tesisinin kasten hedef alınmasının, uluslararası insancıl hukuk tarafından açıkça yasaklandığı vurgulanarak saldırının, yaralı hastaların canlı canlı yakılarak korkunç şekilde hayatlarını kaybetmelerine yol açtığı aktarıldı.

Saldırının, tüm dünyanın gözü önünde ve canlı yayında gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, hastanelerin savaş alanları olmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hastalar hedef değildir. Sağlık çalışanları düşman değil. Bu, İsrail’in bu soykırım kampanyası sırasında bir sağlık kurumunu ilk kez hedef alışı değil ancak bu olayın sergilediği vahşet, acil ve ortak bir küresel tepkiyi zorunlu kılmaktadır. Hastaları, yaralıları ve onlara bakan sağlıkçıları hedef almak, sadece bir savaş suçu değildir. Bu, insanlığımıza yönelik doğrudan bir saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Nasır Hastanesine yapılan saldırıya ilişkin acilen uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısının yapıldığı açıklamada, sorumlu tüm tarafların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze’ye insani yardım ve tıbbi personelin engelsiz girişine izin verilmesi, ablukanın kaldırılması, sağlık altyapısının kasten hedef alınmasına son verilmesi ve Filistin’in yasa dışı işgalinin sona erdirilmesi gerekiyor. Tüm sağlık kurumlarını, tıp derneklerini ve sendikaları seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Bu dehşet karşısında sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Artık yeter. Sağlık bir suç değildir. Yaralıları tedavi etmek terörizm değildir."

İsrail'in Nasır Hastanesine saldırısı

İsrail ordusu, 23 Mart'ta, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin cerrahi bölümünü bombalamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırıda Hamas siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un da yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırıyor.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çok sayıda sağlık kuruluşunu hedef aldı.

İsrail saldırılarında Gazze'de 34 hastane hizmet dışı kaldı.