Katil İsrail ordusunun gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü

İsrail ordusu, sabahın ilk saatlerine kadar Gazze'de yine Filistinlilerin evlerine, sığındıkları çadırlara ve toplandıkları alanlara saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli "El-İnşasi" ailesinin kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda 5, Filistinli "Deyb" ailesinin çadırına düzenlenen saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un batısındaki En-Nas Caddesi'ne düzenlediği saldırıda ise 1 Filistinli öldü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira beldesinde de bir evi vurdu. Bombardımanda yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Filistinli "Eburrus" ailesinin evi hedef alındı. Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Es-Sabra Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Zeytun Mahallesi'nde El-Faruk Camisi yakınlarındaki bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.