İsrailli gazeteci: İsrail Gazze'de hedeflerine ulaşamadı

İsrail, 18 Mart'ta ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. Bu saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 21'e, yaralananların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.

Saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlaması dikkati çekti.

Haaretz gazetesi yazarı Levy, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasını değerlendirdi.

"Yüzlerce Filistinli, Netanyahu hükümetinin sürdürülmesi için öldürülüyor"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlamasının her şeyden önce bir suç olduğunu dile getiren Levy, Gazze'deki 2 milyondan fazla insanın 15 ay süren yıkım, toplu katliam ve soykırıma tabi tutulmasına rağmen İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını belirterek "Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmak sadece suç değil aynı zamanda ahlaksızlıktır." dedi.

Levy, İsrail hükümetine "15 ayda 50 bine yakın kurbanla başaramadığınızı, bir 15 ay daha 50 bin kurban daha öldürerek mi başaracaksınız?" sorusunu yöneltti.

İsrail'in bir planının olmadığını kaydeden Levy, "Yüzlerce Filistinli, Netanyahu hükümetinin sürdürülmesi için öldürülüyor." diye konuştu.

Levy, İsrail'in yeniden saldırılara başladığı 18 Mart'ta 174 çocuğun öldürülmesinin "terörle mücadeleyle, meşru müdafaayla veya Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasıyla" hiç bir alakasının olmadığına dikkati çekerek "Öyle bir an yaşıyoruz ki hiçbir kelime orada yaptıklarımızdan dolayı duyduğum öfkeyi ve utancı ifade edemiyor." ifadesini kullandı.

"Netanyahu bir 10 yıl daha savaşsa bile hedeflere ulaşılamayacağını çok iyi biliyor"

İsrail'in anlaşmayı tek taraflı olarak ihlal ettiğini ve sorumluluğun sadece İsrail'e ait olduğunu vurgulayan Levy, Netanyahu hükümetinin ikinci aşama müzakerelerine başlamayı ve Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi reddettiğini hatırlattı.

Levy, Gazze'deki İsrailli esirlerin Netanyahu'nun birinci önceliği olmadığını ve bunu defalarca kanıtladığını söyledi.

Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlatılmasının İsrail iç siyasetiyle ilişkisi olduğuna dikkati çeken Levy şunları kaydetti:

"Netanyahu bir 10 yıl daha savaşsa bile hedeflere ulaşılamayacağını çok iyi biliyor. Bu sadece hükümetini korumakla ilgili. Birkaç gün içinde meclisten bütçeyi geçirmesi gerekiyor. Bunun için çoğunluğa ihtiyacı var, çünkü bütçe onaylanmazsa hükümeti düşecek. Bu yüzden (aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar) Ben-Gvir'i geri getirmek zorunda kaldı. Ben-Gvir'i geri getirmek için de savaşı yenilemek zorunda kaldı."

"Gazze konusundaki planların hiçbiri ciddi değil"

Levy, dünyanın şu anda Gazze'den ziyade Ukrayna ile meşgul olduğunu ve İsrail'i durdurabilecek tek kişi olan ABD Başkanı Donald Trump'ın ise İsrail'e yeşil ışık yaktığını dile getirdi.

"Gazze konusundaki planların hiçbiri ciddi değil." diyen Levy, Trump'ın planını ise "şaka" olarak nitelendirerek Gazze'deki 2 milyondan fazla kişinin yerinden edilemeyeceğini ve bu düşüncenin ciddi olmadığı için tartışılmaması gerektiğini belirtti.

Levy, Mısır'ın Gazze'ye ilişkin ortaya koyduğu plan hakkında ise şunları söyledi:

"Mısır'ın planı çok güzel. Ama Hamas'ın yerini kimin alacağını göremiyorum. Hamas Gazze'deki baskın güç. Hoşumuza gidebilir ya da gitmeyebilir ama Hamas'ın alternatifi yok ve şu anki durumda Hamas'ın onayı olmadan hiçbir şey işe yaramaz. Yapay bir Hamas yaratamazsınız."

İsrail'in 2 milyon insanı öldüremeyeceğini ve Gazze'deki Filistinlilerin zorunlu göçünün gerçekleştirilemeyeceğini söyleyen Levy, sözlerini şöyle sona erdirdi:

"Sanırım sonunda aptalca bir anlaşma olacak ve bu da her şeyi iki-üç yıllığına sessizleştirecek. Sonra ölümlere geri döneceğiz. Şu anda herhangi bir çözüm görmüyorum çünkü taraflardan hiçbiri ciddi bir şey önermiyor."