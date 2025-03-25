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Dünya
AA 25.03.2025 11:27

Avrupa'da Tesla satışları şubatta sert düştü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Tesla markalı otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,1 azaldı.

Avrupa'da Tesla satışları şubatta sert düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları Avrupa ülkelerinde hızla geriledi.

Geçen yılın şubat ayında 22 bin 181 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 47,1 gerileyerek 11 bin 743'e düştü.

Markanın şubat döneminde AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2,5'ten 1,4'e geriledi.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-şubat dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azalarak 19 bin 46 olurken, bu yılın ilk iki ayında AB piyasasındaki toplam payı yüzde 1,1'e düştü.

Firmanın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde hızla geriliyor.

Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.

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