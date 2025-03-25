Güney Kore'deki orman yangınları 15 bin hektarlık alanı kül etti

Yonhap'ın haberine göre, Ulsan şehri ve yakınlarında etkili olan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Son duruma ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Vekili Ko Ki-dong, 21 Mart'tan bu yana süren yangınların 15 bin hektar büyüklüğünde ormanlık alanı kül ettiğini duyurdu.

Ko, 110 helikopter ve 6 bin 700 kişiden oluşan ekiplerin müdahale ettiği yangınlarda 3 bin 300'ün üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yangının yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek için çabaların sürdüğünü kaydeden Ko, çalışmaların kuru hava ve sert rüzgar nedeniyle sekteye uğradığını belirtti.

Ko, bu yıl ülke genelinde toplam 234 orman yangını meydana geldiğini ve bunların çoğunun ihmalden kaynaklandığını ifade etti.

Öte yandan Güney Kore Savunma Bakanlığı, yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak için yaklaşık 5 bin personel ve 146 helikopteri görevlendirdiklerini açıkladı.

- Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kenti dahil çevreye yayılan yangınlarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmış, yaklaşık 1500 kişi tahliye edilmişti.

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilmişti.