Demokrat senatörlerden Trump’a TikTok yasağı için Kongre ile çalışma çağrısı

ABD'li Demokrat senatörler Cory Booker, Edward J. Markey ve Chris Van Hollen, konuyla ilgili Trump'a mektup yazdı.

Mektupta, Trump yönetiminin, TikTok'un ABD'de kullanımda kalmasını sağlamak üzere Kongre ile işbirliği yapması çağrısında bulunularak, bu konuda halihazırda yürütülen çalışmalar hakkında ek bilgi talep edildi.

Amerikan firmasına satılmaması halinde TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 5 Nisan'a kadar askıya alınmasına yönelik kararda sürenin genişletilmesi talep edilen mektupta, daha önce bu sürenin 16 Ekim 2025'e kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısının "Senato'daki Cumhuriyetçiler tarafından engellendiğine" işaret edildi.

Mektupta, "Anlaşmayı tamamlamak için ek zamana ihtiyacınız varsa, Senato Cumhuriyetçilerini tasarımızı geçirmeye yönlendirmenizi ve şirketlere TikTok'u önümüzdeki birkaç ay boyunca çevrim içi ve uygulama mağazalarında tutmak için yasal kesinlik sağlamanızı istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasında sürenin uzatılabileceğini ifade etmişti.

Bunun ardından TikTok, kısa süreliğine erişim engeli getirildiğinde kaldırıldığı Google Play Store ve App Store'a geri dönmüştü.

ABD'de TikTok tartışması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.

TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.