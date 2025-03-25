Filistin Kızılayı: Refah'ta kuşatma altındaki 9 sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Refah'ın batısında kuşatılan ve hedef alınan ambulans ekiplerimizle 3 gündür iletişim kurulamamaktadır. 9 sağlık çalışanımızın durumu bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun, söz konusu bölgeye bir kurtarma ekibinin ulaşması için uluslararası kuruluşlar üzerinden yapılan tüm koordinasyon girişimlerini reddettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kızılay ekibinin güvenliği konusunda ciddi endişe duyulduğu ve ekibin başına gelebileceklerden tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan ilk açıklamada, yaralıları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Aynı gün, Filistin Sivil Savunma Teşkilatı da Refah'ın batısına gönderilen kurtarma ekibiyle bağlantının kesildiğini duyurmuştu.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.