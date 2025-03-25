Suçsuz yere 47 yıl hapis yattı, 1.4 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmedildi

Kyodo News'in haberine göre, aynı aileden 4 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla 1966'da tutuklanan ve Eylül 1968'de idama mahkum edilen boksör Hakamata'nın açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Davanın yeniden açılmasına karar verilen 2014'te kadar hapiste geçirdiği 47 yıl boyunca idam edilmeyi bekleyen Hakamata, hapiste kaldığı her gün için 84 dolar talep etti.

Eylül 2024'te 89 yaşındayken cinayet suçundan beraat eden Hakamata'nın avukatları, 47 yıllık haksız mahkumiyetin zihinsel ve fiziksel zararlarının ölçülemez boyutta olduğunu kaydetti.

Avukatlar, Hakamata'nın yıllarca ölüm cezası korkusu altında yaşadığını gerekçe göstererek en yüksek seviyede tazminat ödenmesini istedi.

Mahkeme, hapiste kaldığı sürede yaşadığı "zihinsel ve fiziksel" sıkıntılar nedeniyle Hakamata'ya 1,4 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.​​​​​​​

Olay ve süreç

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "dünyanın en uzun süre hapis yatan idam mahkumu" unvanının sahibi olan Hakamata, Tokyo'nun güneydoğusundaki Şizuoka'da, soya fasulyesi imalathanesi çalışanı olduğu 1966'da, aynı aileden 4 kişiyi bıçakla öldürme iddiasıyla tutuklanmıştı.

Cinayet dahil bir dizi suçlamayla Eylül 1968'de idama mahkum edilen Hakamata'nın bu cezası, Aralık 1980'de kesinleşmişti. Nisan 1981'de Hakamata yeniden yargılanmak için temyize gitmiş, Şizuoka Bölge Mahkemesi, Ağustos 1994'te bunu reddetmişti.

Şizuoka Bölge Mahkemesi Mart 2014'te verdiği kararda, yeni deliller ışığında davanın yeniden açılmasına hükmederek tutuklu bulunan Hakamata'yı salıvermişti.

Şizuoka Bölge Mahkemesi, Eylül 2024'te davaya konu kıyafetlerin geçerli delil kabul edilemeyeceğini açıklayarak Hakamata'nın beraatine hükmetmişti.