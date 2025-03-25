Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2025 13:22

Suçsuz yere 47 yıl hapis yattı, 1.4 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmedildi

Japonya'da mahkeme, 1966'daki bir cinayet suçlamasıyla yaklaşık 47 hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan Hakamata İwao'ya 1,4 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Suçsuz yere 47 yıl hapis yattı, 1.4 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmedildi

Kyodo News'in haberine göre, aynı aileden 4 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla 1966'da tutuklanan ve Eylül 1968'de idama mahkum edilen boksör Hakamata'nın açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Davanın yeniden açılmasına karar verilen 2014'te kadar hapiste geçirdiği 47 yıl boyunca idam edilmeyi bekleyen Hakamata, hapiste kaldığı her gün için 84 dolar talep etti.

Eylül 2024'te 89 yaşındayken cinayet suçundan beraat eden Hakamata'nın avukatları, 47 yıllık haksız mahkumiyetin zihinsel ve fiziksel zararlarının ölçülemez boyutta olduğunu kaydetti.

Avukatlar, Hakamata'nın yıllarca ölüm cezası korkusu altında yaşadığını gerekçe göstererek en yüksek seviyede tazminat ödenmesini istedi.

Mahkeme, hapiste kaldığı sürede yaşadığı "zihinsel ve fiziksel" sıkıntılar nedeniyle Hakamata'ya 1,4 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.​​​​​​​

Japonya'da eski boksör Hakamata 1966'da işlenen cinayetten beraat etti
Japonya'da eski boksör Hakamata 1966'da işlenen cinayetten beraat etti

Olay ve süreç

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "dünyanın en uzun süre hapis yatan idam mahkumu" unvanının sahibi olan Hakamata, Tokyo'nun güneydoğusundaki Şizuoka'da, soya fasulyesi imalathanesi çalışanı olduğu 1966'da, aynı aileden 4 kişiyi bıçakla öldürme iddiasıyla tutuklanmıştı.

Cinayet dahil bir dizi suçlamayla Eylül 1968'de idama mahkum edilen Hakamata'nın bu cezası, Aralık 1980'de kesinleşmişti. Nisan 1981'de Hakamata yeniden yargılanmak için temyize gitmiş, Şizuoka Bölge Mahkemesi, Ağustos 1994'te bunu reddetmişti.

Şizuoka Bölge Mahkemesi Mart 2014'te verdiği kararda, yeni deliller ışığında davanın yeniden açılmasına hükmederek tutuklu bulunan Hakamata'yı salıvermişti.

Şizuoka Bölge Mahkemesi, Eylül 2024'te davaya konu kıyafetlerin geçerli delil kabul edilemeyeceğini açıklayarak Hakamata'nın beraatine hükmetmişti.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Belçika'nın havalimanlarında 31 Mart'ta gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Lukaşenko, Belarus'ta yeni dönem cumhurbaşkanlığı için yemin etti
14:05
İzmir'de toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı uzatıldı
13:50
UNICEF: Yemen'de 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor
14:23
Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde
13:44
Kastamonu'da eriyen karlar yolda çökmeye sebep oldu
13:34
Diyarbakır'da bir kadının karnından 35 santimetrelik kitle çıkarıldı
Kastamonu'da eriyen karlar yolda çökmeye sebep oldu
Kastamonu'da eriyen karlar yolda çökmeye sebep oldu
FOTO FOKUS
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ