UNICEF: Yemen'de 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Peter Hawkins, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de 10 yılı aşkın süredir devam eden çatışmanın trajik bir dönüm noktasına ulaştığını kaydeden Hawkins, bu çatışmanın çocukların geleceğini çaldığını ve bir nesli hayatta kalmak için savaşmak zorunda bıraktığını belirtti.

Hawkins, Yemen'de artan açlık ve diğer krizlere işaret ederek "5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor. Bunlar arasında 537 binden fazlası şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Bu durum acı verici, yaşamı tehdit edici ve tamamen önlenebilir. Yetersiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatır, büyümeyi engeller ve çocukların potansiyellerini elinden alır. Yemen'de bu sadece bir sağlık krizi değil, binlercesi için ölüm cezası anlamına geliyor." dedi.

Ülkedeki 1,4 milyon hamile ve emziren kadının yetersiz beslenmesinin de endişe verici olduğunu vurgulayan Hawkins, bunun etkisinin nesiller boyu hissedileceğini kaydetti.

"Gıda fiyatları 2015'ten bu yana yüzde 300 arttı"

Hawkins, "Bu felaket doğal değil, insan yapımı. 10 yıldan fazla süren çatışma, Yemen'in ekonomisini, sağlık sistemini ve altyapısını yok etti. Şiddetin azaldığı dönemlerde dahi çatışmanın yapısal sonuçları, özellikle çocuklar için ciddi olmaya devam etti. Nüfusun yarısından fazlası hayatta kalmak için insani yardıma güveniyor. Gıda fiyatları 2015'ten bu yana yüzde 300 arttı. Gıda ve ilaç için yaşam hatları olan kritik limanlar ve yollar hasar gördü veya abluka altına alındı." ifadelerini kullandı.

Bu inanılmaz derecede zor ve çoğu zaman tehlikeli çalışma koşullarına rağmen UNICEF'in sahada kalmaya devam ettiğinin altını çizen Hawkins, Yemenli çocuklara yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Hawkins, BM'nin 2025'te Yemen için başlattığı yardım kampanyasının sadece yüzde 25'inin finanse edildiğine dikkati çekerek, acil kaynaklar olmaması halinde artan ihtiyaçlar karşısında asgari hizmetleri dahi sürdüremeyeceklerine işaret etti.